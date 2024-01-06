Antalya'da korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında 28 otomobil trafikten men edildi
Antalya'da korsan taşımacılıkla mücadele çerçevesinde yapılan uygulamalarda tespit edilen 28 otomobil sürücüsüne işlem yapılarak araçlar trafikten men edildi.
Antalya'da korsan taşımacılıkla mücadele çerçevesinde 28 otomobil trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, kent merkezinde korsan taşımacılık ile mücadele bünyesinde 1-5 Ocak tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık, yaptığı tespit edilen 28 otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek2/3 maddesi gereğince işlem yapılarak araçlar trafikten men edildi. - ANTALYA