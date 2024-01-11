Antalya'da Korsan Taşımacılık Yapan 61 Araç Sürücüsüne İşlem Yapıldı
Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 1-5 Ocak tarihleri arasında 28, 6-10 Ocak tarihleri arasında ise 33 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince işlem yapılan araçlar trafikten men edildi.
Antalya'da korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne işlem yapıldı, araçlar ise trafikten men edildi.
Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Ocak tarihleri arasında 28, 6-10 Ocak tarihleri arasında da 33 olmak üzere korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen toplam 61 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince işlem yapıldı, araçlar ise trafikten men edildi. - ANTALYA