Antalya'da Korsan Taşımacılık Yapan 162 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da 1-31 Ocak tarihleri arasında korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 162 sürücüsüne cezai işlem uygulandı, araçlar ise trafikten men edildi. Denetimlerde yapılan işlem sayısının, geçen yılın aynı dönemine oranla 7 kat fazla olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kent genelinde korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında 01 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında, "Korsan Taşımacılık" yaptığı tespit edilen 162 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi. Denetimlerde yapılan işlem sayısının 2023 yılının aynı zamanlarına oranla 7 kat arttığı belirtildi. - ANTALYA