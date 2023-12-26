Antalya'da Korsan Taksicilik Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan aracın yolunu korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle kesen 2 taksici gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre otelden müşterilerini alarak havaalanına gitmek üzere yola çıkan E.K.'nın yolu ticari taksi şoförleri Y.E.G. ve Ş.Ç. tarafından kesildi. A.K. korsan taksicilik yaptığını iddia ederek evraklarını kontrol etmeye çalıştıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde müşteki E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğu, acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler Y.E.G. ve Ş.Ç. isimli hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak gözaltına alındıkları bildirildi. - ANTALYA