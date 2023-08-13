Antalya'da korkutan fabrika yangını Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Antalya'da korkutan fabrika yangını

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın sabaha karşı bir gıda fabrikasında çıktı. Yangına çok sayıda bölgeden ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.