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Antalya'da Korkunç Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Antalya'da Korkunç Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Aşırı hız ve alkol etkisi altında olduğu belirlenen sürücülerin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve hurdaya dönen araçtaki sürücünün ölümüyle, diğer sürücünün ise yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki 07 APP 322 plakalı otomobil, Gazipaşa Otogarı yanındaki akaryakıt istasyonundan kara yoluna çıkan Aziz Nural'ın kullandığı 35 NZ 085 plakalı Suzuki marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen ve hurdaya dönen aracından fırlayan Aziz Nural kazada ağır yaralanırken, çarpışma noktasından 70 metre ileride duran diğer otomobilin sürücüsü İsmail Y. hafif şekilde yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobillerden kopan parçalar ve araçların çarptığı çöp konteynerleri etrafa savruldu.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aziz Nural, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

38 yaşında yaşamını yitiren Nural'ın 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, kazada hafif şekilde yaralanan 07 APP 322 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Y.'nin hastanede yapılan alkol muayenesinde 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki otomobilin çarpışması ve araçların parçalarının etrafa saçılması yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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