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Antalya'da Köprüden Düşen Genç Yaralandı

Antalya'da Köprüden Düşen Genç Yaralandı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir genç arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı sırada köprünün beton bariyerlerine çıkarak dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı genci kurtarmak için vinç kullanarak ambulansa ulaştırdı.

Antalya'da köprünün beton bariyerlerine çıkan bir genç, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Bulunduğu yerde sedyeye alınan genç adam, itfaiye aracının vincindeki halatın bağlanmasıyla düştüğü alandan çıkartılıp tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi 602 Sokak üzerindeki Recep Tırak Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili tarafında gezinmeye çıkan Deniz E. (31), köprüye geldiği sırada durdu. Arkadaşları yola devam ederken Deniz E., köprünün beton bariyerlerine çıktığı sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bölgedeki özel bir güvenlik görevlisinin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, talihsiz genci kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yanlarına gelmeyen Deniz E.'yi merak edip geri dönen arkadaşları da çalışmaları merakla izledi.

İtfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları Deniz E'yi kurtarma aracındaki vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç adam, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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