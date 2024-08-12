Antalya'da Köpek Kayalıklardan Düştü

Antalya'da sahibinin gezdirmek için parka çıkardığı köpek, tasmasından kurtularak yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. Sahibi, köpeğinin arkasından kayalıklara inip elindeki şapkasıyla serinletmeye ve sakinleştirmeye çalışırken köpek, deniz polisi tarafından alınıp yat limanına getirildi. Köpek, çağrılan ticari taksi tarafından alınmayınca sahibi kucağına alıp veterinere götürdü.

Olay, saat 10.15 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Karaoğlan parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A.'nın gezdirmek için Karaoğlan parkına getirdiği köpeği bir anda tasmasından kurtularak kayalıkların olduğu yere doğru koştu. Kayalıkların ucunda duran köpek dengesini kaybederek 20 metre yükseklikte olan kayalıklardan aşağı düştü. Sahibi Furkan A.'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile birlikte köpeğin bulunduğu yere inen sahibi Fatih A., köpeğini sakinleştirmek için dakikalarca elindeki şapkasıyla onu serinletmeye ve sakinleştirmeye çalıştı. Deniz polisinin olay yerine gelmesi ile birlikte Fatih A., köpeğini kucaklayarak polis botuna bindirmesinin ardından Kaleiçi Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Ticari taksiye alınmayınca kucağında veterinere götürdü

Kayalıklardan kurtarılan köpek, sahibi Furkan A. ile birlikte Kaleiçi Deniz Liman Şube Müdürlüğüne getirilmesinin ardından veteriner kontrolüne götürülmesi için ticari taksi çağırıldı. Bölgeye gelen ticari taksinin şoförü köpeği aracına almak istemeyince köpek sahibi Furkan A., acı çeken köpeğini kucaklamasıyla birlikte yürüyerek veteriner hekime götürdü.

"Düşerken sazlıklar düşüşünü yumuşattı yoksa ölebilirdi"

Olayın olduğu esnada köpeğin düştüğünü gören Burak Koç, "Ben burada otururken, arka taraftan ağaçların orda köpek sahibinden kurtuldu. Daha sonra falezlerden aşağı doğru düştü. Sahibi gelerek bana kimden yardım isteyebileceğini sordu. İtfaiye ekibi yakındı onları aradık. İtfaiye ekibi hemen gelerek müdahale etti. Köpeğin sahibi de itfaiye ile birlikte aşağıya indi. Deniz polisi ile birlikte köpeği kurtardılar. Köpekte bir problem gördüğüm kadarıyla, düştüğü yer tahminen 50 metre civarı var sanırım. Düşerken sazlıklar düşüşünü yumuşattı biraz, direkt kayaların üstüne düşse ölürdü" ifadelerini kullandı. - ANTALYA