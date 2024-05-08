Antalya'da köpeğine zarar veren kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükleyen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağlayıp ardından iple otomobilinin arkasında 150 metre sürükledi. Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, aracı durdurarak Ş.T.'yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.'yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T. karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - ANTALYA