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Antalya'da kontrolsüz kavşakta kaza: 3 yaralı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da iki otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, 12.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksü Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. İlker Aslan yönetimindeki 07 AAF 254 plakalı otomobil ile Murat Hilmi Pala'nın kullandığı 07 FGH 91 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan birisi orta refüje, diğeri de yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada, sürücü İlker Aslan, diğer sürücü Murat Hilmi Pala ve soyadı öğrenilemeyen Ayşe isimli kadın yaralandı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırırken, araç içerisinde hareket edemeyen diğer yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedye alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Tragger Kepez Hastane Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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