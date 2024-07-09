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Antalya'da Kontrolsüz Araç Çıkışı Kazaya Yol Açtı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Gazi Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki 07 UK 846 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Yelda Kahvecioğlu Sokak üzerinden D400 Karayolu'na çıkıp, Alanya yönüne döndü. Bu sırada Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan 07 AIY 925 plakalı araç sürücüsü Kerem D., önündeki araca çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkan Kerem D.'nin kullandığı otomobilin sol yan kısmı 07 UK 846 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri Kerem D. ve Süleyman K. ile birlikte 07 UK 846 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emrah A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza güvenlik kamerasında

Gazipaşa'da 3 kişinin yaralandığı kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki aracın çarpıştığı anlar ve yolu kullanan bisiklet sürücüsünün kazadan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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