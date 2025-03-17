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Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı
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Antalya'da kontrolsüz bir şekilde takla atan otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay anını gören vatandaşlar, aracın aşırı hızda olduğunu belirtti.

Antalya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobil karşı şeride geçip seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı'ndan şehir merkezi yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 ACJ 538 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak takla atarak karşı yönden gelen Sinan K. idaresindeki 07 MJH 38 plakalı Audi marka araca çarpıp yan yatarak durabildi. Takla atan aracı fark eden Sinan K.'nın ani refleksi ile otomobilin üzerine devrilmekten son anda kurtulduğu öğrenildi.

Otomobil hurdaya döndü

Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen 34 ACJ 538 plakalı araçtan çıkartılan ağır yaralı araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi ilk tedavilerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 07 MJH 38 plakalı Sinan K. ayakta tedavi edilirken, yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

"Aşırı süratli geliyordu"

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada olayı haber alarak gelen Sinan K.'nın annesi oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu görünce sarılarak derin bir nefes aldı. Kazayı evinin balkonunda gören ve polise olay anlatan Bayram Ali Bayat isimli vatandaş, "Aşırı süratli geliyordu. 150'nin üzerinde bir kere, takla atarak arabanın üzerine düştü" dedi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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