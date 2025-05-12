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Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi

Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi
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Gazipaşa'da 15 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Sugözü Mahallesi yönüne seyreden Gürkan D. idaresindeki 07 BRG 912 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole devrildi. Taklalar atıp orman yolunda ters duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Gürkan D.'nin 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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