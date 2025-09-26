Haberler

Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç İnternet Panosuna Çarptı

Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç İnternet Panosuna Çarptı
Serik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil internet dağıtım panosuna çarparak bir iş yerinin masa ve sandalyelerine de zarar verdi. Sürücü olay yerinden kaçtı, polis araştırma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde internet dağıtım panosuna çarpan otomobil, bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere de zarar verdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki internet dağıtım panosuna çarptı. Pano zarar görürken, araç bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere de çarparak yolun ortasında durdu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak pano ile masa ve sandalyelere çarptığı, ardından sürücünün olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
