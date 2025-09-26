Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç İnternet Panosuna Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde internet dağıtım panosuna çarpan otomobil, bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere de zarar verdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki internet dağıtım panosuna çarptı. Pano zarar görürken, araç bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere de çarparak yolun ortasında durdu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak pano ile masa ve sandalyelere çarptığı, ardından sürücünün olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA