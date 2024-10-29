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Antalya'da Komşular Yangına Hortumla Müdahale Etti

Antalya'da Komşular Yangına Hortumla Müdahale Etti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın balkonunda çıkan yangına, çevredeki komşular kendi balkonlarından hortumla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Antalya'da bir evin balkon kısmında çıkan yangını gören yan apartmandaki komşuları kendi balkonlarından hortumla alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş mahallesi 2118 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. kat balkonunda bulunan eski eşya ve atık malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevre apartmanda oturan vatandaşların yangını fark etmeleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere karşı balkondan hortumla müdahale ettiler

Bu sırada alevler üst katın balkonuna da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Karşı binada bulunan bir vatandaş diğer komşularında yardımıyla ip ile yukarıya çektiği hortumla karşı balkondaki alevlere müdahale etti. Kısa sürede itfaiyenin de olay yerine ulaşması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Komşuluk görevimiz"

Öte yandan alevlere karşı apartmandaki balkonundan müdahale ederek söndürmeye çalışan Sabriye Mutlu, "Ben balkonda oturuyordum. Komşular 'yangın Var' diye bağırınca baktım perdeler tutuşmuş. Aklıma hemen sondaj hortumu geldi. Aşağıdan söndürmeye çalıştık, baktık olmuyor iple yukarı balkona çektik. İtfaiye gelinceye kadar söndürmeye çalıştık. Sondaj suyu tazyikli olduğu için karşı balkondan söndürmeye çalıştık. Komşuluk görevimiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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