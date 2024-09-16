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Antalya'da Klima Yangını Panik Yarattı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın 4. katında klimadan çıkan yangın nedeniyle sakinler sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Antalya'da bir ikamette klimanın iç ünitesinden çıkan yangın apartmanda panik yaşattı. Apartman içerisini saran dumanlar nedeniyle ikamet sakinleri sokağa döküldü.

Yangın Saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 725 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından dumanlar çıkması üzerine ikamet içerisinde bulunan vatandaşlar ve diğer apartman sakinleri binayı boşalttı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle ikamette maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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