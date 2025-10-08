Antalya'da Kız Kaçırma Kavgası: 1 Ölü, Duruşma Gerçekleşti

Antalya'da kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada azmettirici suçlamasıyla yargılanan Ümmühani Ü. ve Derya Ç. SEGBİS aracılığıyla savunma yaparken, maktul Sefil Ünder'in eşi ve çocukları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 7 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada Sefil Ünder (46) pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmiş, Sultan Ünder (24) ise yaralanmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Dursun A. tutuklanırken, Serkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya azmettirici suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sanıklar Ümmühani Ü. ve Derya Ç. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktulün yakınları Alev Ü., Aslı Ü., Nazar Ü. ve Candar Ü. müşteki olarak yer aldı.

"Sefil en sevdiğim amca oğlumdu"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Derya Ç., olay günü evinde bulunduğunu belirterek, dışarıdan gelen gürültü üzerine evinden çıktığını, Dursun A. ile Sefil Ünder'in tartıştığını gördüğünü söyledi. Tarafları ayırdığını, ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden sanık, "Sefil en sevdiğim amca oğlumdu, hiçbir zaman aramızda tartışma olmadı. Ateş etme olayını görmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Oğlum da 'Ben vurmadım' diyor"

Sanık Ümmühani Ü. ise olay günü orada olmadığını savunarak, "Denetimli serbestlikteydim, hastaneye ve cezaevine gittim. Taksiyi aradım, Zeytinköy'de ki teyzemin yanına gittim, eve döndüğümde polislerin çevirdiğini gördüm. Dursun benim oğlum, suçlamaları kabul etmiyorum. Oğlum da 'Ben vurmadım' diyor" şeklinde konuştu. Ümmühani Ü., takside bulunduğu saatlerin incelenmesini istedi.

"Eşim çocuklarımın önünde öldürüldü"

Müşteki Alev Ünder, ifadesinde olay sırasında cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Eşimin öldürüldüğünü cezaevinde duydum. Eşim çocuklarımın önünde öldürüldü. Eşimi öldürenler Ümmühani Ü., Derya Ç. ve Dursun A.'dır. Şikayetçiyim" dedi.

Müştekiden tehdit iddiası

Müşteki Aslı Ü., babasının öldürülmesinden önce sanık Derya Ç.'nin tehditte bulunduğunu iddia etti. Olay günü Derya Ç.'nin Sultan Ü'ye "Bugün bu işi kan durduracak" dediğini anlatan Aslı Ü., "Derya Ç. silahı evden çıkarıp Dursun'a verdi, 'Git sık' dedi. Dursun da iki el ateş etti, babam ve yengem vuruldu. Olay yerinde Beran Ç. de vardı. Serkan D. yoktu, suçu onun üzerine atmaya çalışıyorlar. Derya Ç.'nin ifadeleri yalan, şikayetçiyim" dedi.

"Olay günü cezaevindeydim"

Maktulün oğlu Candar Ü., olay sırasında cezaevinde olduğunu, yaşananları sonradan öğrendiğini belirterek sanıklardan şikayetçi oldu. Candar Ü., ifadesinin ardından duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

"Babam gözümün önünde vuruldu"

Bir diğer müşteki Nazar Ü. ise babasının gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, "Ümmühani Ü. oğlunun yapacaklarından haberdardı. Derya Ç. silahı evinden getirip Dursun'a verdi. İkisi de azmettiricidir. Hala olayın şokundayım, babamdan başka kimsem yoktu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Serkan Dağ'ın savunmasının alınması için Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 2 Aralık 2025 tarihine ertelendi. - ANTALYA