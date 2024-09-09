Antalya'da Kıskançlık Tartışması: İşletme Sahibi Kendini Vurdu

Antalya'da iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle dükkan sahibi ve işletmeci arasında çıkan tartışmada işletme sahibi kendi sıktığı kurşun ile kolundan yaralandı.

İlginç olay, saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde bulunan bir ganyan bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ganyan bayiinin sahibi Ali K. ile işletmecisi olan Sait Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ali K. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak Sait Ç.'ye doğrulttu. İşletmede bulunan diğer vatandaşların ve Sait Ç.'nin müdahale ettiği sırada yaşanan arbedede Ali K.'nın elinde bulunan silah ateş aldı. Ali K. kendi elinde bulunan silahla sol kolundan yaralandı.

Taraflar birbirini suçladı

İşletmede bulunan müşteriler ve silah sesini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşletme içerisinde kanlar içerisinde bulunan Ali K.'ya 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Olayda kullanılan silah muhafaza altına alınırken, ekipler Ali K.'yı kimin vurduğunu çözmek için büyük çaba sarf etti. Bu sırada yaralı olarak ambulansta bulunan Ali K. ekiplere kendisini Sait Ç.'nin vurduğunu beyan etti. Sait K. ise silahın Ali K.'ya ait olduğunu çıkan arbede sırasında silahın ateş alarak şahsın kendi kendini vurduğunu beyan etti.

"Kendini vuranı ilk defa gördük"

Olay sırasında işletmede bulunan diğer müşterilerinde benzer ifadelerde bulunması üzerine Sait Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise savaş alanına dönen işletme içerisinde çalışma yaptı. Yaşanan olay sırasında işletmenin önünde bulunan Cihan Tatar isimli vatandaş, "Dışarda kapının önündeydik. Bir kişi vurulmuş, kanlar içerisindeydi. Normalde burada çok silah sesi duyuyoruz ama ilk kez kendini vuran gördük. Biz burada bela pislik istemiyoruz artık, sakin bir hayat istiyoruz" dedi. Olay anında işletme içerisinde bulunan Ali Akçam isimli vatandaş ise sürekli işletmeye geldiğini belirterek, "Ara sıra polemikler yaşıyorlardı. Hazımsızlıktan dolayı tartışma çıktı. Mekan sahibi çekti silahını, kendi eline sıktığını gördüm ben. Kan revan içerisinde kaldı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA