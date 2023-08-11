Antalya'da genç kadının evine gelen eski erkek arkadaşı, çamaşır makinesi tamircisi olarak belirtilen kişiyle kavga etti. Kavgada iki erkek yaralanırken, genç kadın eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Antalya'da kıskançlık krizinde kan aktı, genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Eski erkek arkadaşı eve geldi, genç kadının çamaşır makinesi tamircisi olarak beyan ettiği kişiyle bıçaklı kavgaya karıştı

Her iki erkek de yaralanırken, genç kadın gözyaşı döktü

ANTALYA Antalya'da genç kadının evine gelen eski erkek arkadaşı, o sırada evde bulunan ve çamaşır makinesi tamircisi olarak belirtilen kişi ile kavga etti. Bıçakların konuştuğu kavgada iki erkek yaralandı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Olay, 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde yer alan bir apartmandaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N. B.'nin evinde 2 erkek şahsın bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese geldi. D. A.'yı kanlar içinde gören ekipler, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen S. M. kavga sonrası olay yerinden ayrıldı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri D. A.'yı tedavi için hastaneye götürdü. Üzerinde kan lekeleri bulunan N. B. isimli kadın ise polis ekiplerine eski erkek arkadaşının eve geldiğini ve çamaşır makinesi tamircisini kıskandığını ileri sürerek aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

N. B. eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken, polis S. M.'yi arama çalışması başlattı.