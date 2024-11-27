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Antalya'da Kıskançlık Krizi Cinayeti: Eşini Vuran Şahıs Teslim Oldu

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Antalya'da, eşinin evde olmadığı sırada kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah P., karakola gidip teslim oldu. Olay sonrası küçük kızının feryatları yürek dağladı.

Antalya'da çocuklarının evde olmadığı sırada eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından karakola giderek teslim oldu. Şüphelinin ifadesinde ise, kıskançlık krizi sonrası eylemini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, saat 15.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezine gelen Abdullah P. (55), eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında eşini tabancayla vurduğunu, silahı da evde bırakarak ikametten ayrıldığını ve teslim olmak istediğini belirtti. İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Hale Akbaş Poyraz'ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadın evinde ölü bulundu

Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Bu sırada eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızını ekipler ikamete almadı. Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kızı komşuları sakinleştirmeye çalışırken, feryatları yürek dağladı. "Annemi bir kere gösterin bana, Gidin bakın anneme bir şey mi oldu" diyerek gözyaşı döken küçük kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf ederken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi.

"Bana değil gidin anneme bakın"

Olay yerine gelen sağlık ekibine "Bana değil gidin anneme bakın" diyen küçük kız ambulansa alındı. Savcılık ve Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hale Akbaş Poyraz'ı cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesi götürülürken ise kardeşi "Bacım nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Kızına "Çarşıdayım" demiş

Hale Akbaş Poyraz'ın kızının olay yaşadıktan kısa bir süre eve geldiği ancak kapıyı açan olmayınca Abdullah P'yi aradığı ve kendisine "Çarşıdayım" dediği, şüphelinin polisteki ilk ifadesinde ise kıskançlık krizi sonrası eylemini gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Antalya'da Kıskançlık Krizi Cinayeti: Eşini Vuran Şahıs Teslim Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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