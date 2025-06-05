Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Tur Aracı Kazaya Neden Oldu

Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Tur Aracı Kazaya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapan bir tur aracı, başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve olay anı araç kamerasına yansıdı.

Antalya'da kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansırken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden seyir halindeki Sezer B.'nin kullandığı 07 BZJ 990 plakalı tur aracı kavşak sisteminde İbrahim D.'nin kullandığı 07 ABJ 608 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı araç kamerasında

Kazada yaralanan araç sürücüsü İbrahim D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratli bir şekilde ilerleyen tur minibüsünün kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapması ve ardından 07 ABJ 608 plakalı otomobile çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.