Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yapan bir tur aracı, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya'da, kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı motosiklete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İshak Demirbaş'ın kullandığı 31 ASF 327 plakalı tır aracının Taşağıl kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Taşağıl istikametinden gelip kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan Hüseyin Evren'in kullandığı 07 BMA 512 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 51 yaşındaki motosiklet sürücüsü Evren, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Evren'in cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazanın ardından araç sürücüsü İshak Demirtaş Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin memur ve emekliye yaptığı zam teklifi
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı

Milyonlarca öğrenci için okullarda yeni dönem! Bazı yasaklar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.