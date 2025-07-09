Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Faciası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Faciası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen motosiklet ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kasksız olduğu öğrenildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahalesi Kumköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Metin Kuruçay'ın (43) kullandığı 01 AOP 151 plakalı motosiklet, Kumköy Caddesi kavşağında Mustafa Ç.'nin kullandığı 07 BPZ 265 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kazanın şiddetiyle savrulan ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Metin Kuruçay doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Metin Kuruçay'ın alkollü olduğu, kask takmadığı ve ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Abdullah Öcalan'dan yeni fotoğraf

Öcalan'ın yeni fotoğrafı yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı

Direksiyonun başındaki gören sürücü bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.