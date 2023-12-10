Antalya'da Kirada Oturan Aile Evde Yangın Çıktı

Antalya'da ailesi ile birlikte kirada oturan Şükriye Arıcı'nın yatak odasında çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü. Yangın diğer odalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Antalya'da ailesi ile birlikte kirada oturduğu evde yangın çıkan Şükriye Arıcı, gözyaşlarını tutamadı. Yatak odasında elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın diğer odalara sıçramadan hızlı müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 80 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Şükriye Arıcı'nın ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın pencerelerinden dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İtfaiye istasyonundan çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen Şükriye Arıcı kendisini dışarı attı. Gözyaşlarını tutamayan kadını ekipler teselli etti. İlk kontrolleri itfaiye ekipleri tarafından yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer odalara sıçramadan söndürüldü

Yatay odasında elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın diğer odalara sıçramadan ekipler tarafından hızlı müdahaleyle söndürüldü. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Şükriye Arıcı'nın yangından etkilendiğini düşündüğü kedisi başka odada bulundu.

Ev sahibi Menderes Yiğit, "Yangın başlar başlamaz kovalarsa su taşıyarak müdahale ettik. Elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıkıyor. Geçmiş olsun, yatak odasında maddi zarar var" dedi. - ANTALYA