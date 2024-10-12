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Antalya'da Kimlik Kontrolü Sırasında Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da polis tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolünde, başkasının kimlik bilgilerini veren şahsın 34 'karşılıksız çek' suçundan arandığı belirlendi. E.Ö., 119 yıl hapis cezası ve 4,7 milyon TL para cezasıyla cezaevine gönderildi.

Antalya'da polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında kardeşine ait kimlik bilgilerini veren şahsın incelemesinde, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan 119 yıl hapis cezası ve 4,7 milyon TL para cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş faaliyetleri kapsamında kimlik kontrolü yaptıkları sırada E.Ö. isimli bir şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini verdiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede, E.Ö.'nün kardeşinin kimliğini beyan ettiği belirlendi. Şahsın, 34 farklı "karşılıksız çek" suçundan toplam 119 yıl hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 TL para cezası ile arandığı öğrenildi.

E.Ö., hakkında yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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