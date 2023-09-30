Antalya'da Kimliği Belirsiz Bir Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide üzerinden kimlik çıkmayan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'da boş arazide üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Hurdalık duvarının yanında hareketsiz halde bulunan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekipler, ölen kişinin kimlik bilgilerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)