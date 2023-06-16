Antalya'da Kesici Aletle Darp Edip 10 Bin TL Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da aracı ile seyir halinde bulunan sürücüyü yardım istemek suretiyle kesici aletle darp edip 10 bin TL'sini çalan biri kadın 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da aracı ile seyir halinde bulunan sürücüyü yardım istemek suretiyle kesici aletle darp edip 10 bin TL'sini çalan biri kadın 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aracı ile seyir halinde olan A.Y., yol kenarında telaşlı bir şekilde kendisinden yardım isteyen bir kadının ara sokağa gir demesi üzerine ara sokağa girerek daha önceden görmediği 2 erkek şahıs tarafından zorla aracından indirildi. Şahıslar A.Y.'yi kesici aletle tehdit ederek darp edip aracın konsolunda bulunan cep telefonu ile cüzdanının içerisinde bulunan 10 bin TL'sini alarak kaçtı.

İhbarın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.K., H.T. ve D.S. isimli kadın, kaldıkları metruk binada yakalanacakları esnada kaçmaya başladı. 3 şüpheli, kovalamaca sonucunda Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden müştekiye ait cep telefonu, bir miktar para ve olayda kullandıkları kesici alet ele geçirildi. Haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA