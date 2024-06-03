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Antalya'da kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın

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Antalya'da bir gün sonra kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kiracı olarak yaşayan bir kadın eşyalarını alevlerden korumak isterken dumandan etkilendi.

Antalya'da bir gün sonra kentsel dönüşüme girecek evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kiracı olarak yaşayan bir kadın eşyalarını alevlerden korumak isterken dumandan etkilendi. İlk başta iyi olduğunu ve sağlık tedavisine gerek görmediğini söyleyen kadın, yürümekte güçlük yaşayınca ambulansa gitmek zorunda kaldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 503 sokak üzerinde yer alan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş katında oturan Aysel Ecrin, bir gün sonra kentsel dönüşüm için yıkılacak olan evindeki eşyalarını topladığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürürken, Ecrin de içerideki eşyalarını korumaya çalıştı.

Evin koridorunda dumanlar içinde bekleyen Ecrin, bir süre sonra ekiplerin uyarması üzerine dışarı çıktı. Aysel Ecrin, eşyalarını topladığı sırada yangın çıktığını belirterek, "Bir anda ne oldu anlamadım, yangın çıktı. Elimde de eşyalarım vardı" dedi.

İlk başta iyi olduğunu ve sağlık tedavisine gerek görmediğini söyleyen kadın, yürümekte güçlük yaşayınca ambulansa gitmek zorunda kaldı. Ambulansta oksijen desteği verilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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