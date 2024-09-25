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Antalya'da Kentsel Dönüşümde Yangın Çıktı

Antalya'da Kentsel Dönüşümde Yangın Çıktı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamındaki boş bir binanın 4. katında çıkan yangında dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da kentsel dönüşümdeki boş bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 20.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenilen ve boş durumda bulunan binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıktığı dairede bulunan eski ev eşyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başattı. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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