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Antalya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan dairede çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri, binanın bir an önce yıkılmasını talep etti.

Antalya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 544 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanda çıktı. Bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın ikinci kat dairesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mobilya ve kalan koltukların tutuştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Oluşan yoğun duman nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Mahalle sakinleri, çevresinde çok sayıda çöp bulunan binanın son dönemde evsizlerin yuvası haline geldiğini belirtirken, bir an önce yıkılmasını talep etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa İtfaiye Antalya İtfaiye Antalya Acil Durum 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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