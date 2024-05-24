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Antalya'da Kendisini Avukat Olarak Tanıtan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtarak 6 ayrı kişiyi dolandıran şahıs yakalandı. Şahıs, adliyede teminat dosyalarının olduğunu söyleyerek müştekilere yüksek kar vaadiyle dolandırma işlemi gerçekleştirmişti. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Antalya'da, kendisini avukat olarak tanıtarak, 6 ayrı kişiyi dolandıran şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; kendisini avukat olarak tanıtıp, adliyede teminat dosyalarının olduğunu, istemeleri durumunda kendilerine temlik edeceğini, bu işten yüksek kar elde edeceklerini söyleyerek 6 ayrı müştekiyi yaklaşık 9 Milyon TL dolandıran şüpheli (S.C.) isimli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda suç aleti olduğu değerlendirilen, 1 adet laptop ile cep telefonu ve sim kartına el konuldu. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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