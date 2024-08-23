Antalya'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 61 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 437 sokakta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları, uzun süre kendisinden haber alamadıkları Resül Köksal'ın evine gitti. Kapının açık olduğunu gören ve içeri giren komşular, Resül Köksal'ı evin zemininde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Resül Köksal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir durum bulunmadığı tespit edildi.