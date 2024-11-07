Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kazada Otobüs Durağına Çarpan Araç Facianın Eşiğinden Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarparak durdu. Neyse ki durakta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, otobüs durağına çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada durakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu İsmail İ.'nin kullandığı 07 BFF 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan araç hızını alamayarak önce kaldırım üzerindeki trafoya, ardından aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini deviren araç son olarak otobüs durağına çarpıp durabildi. Kaza anında durakta kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Büyük bir gürültüyle çarptı"

Araçta bulunan sürücü İsmail İ. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıktı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı burunları dahi kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle devrilen aydınlatma direği ve yola savrulan atıklar görevliler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza yerine yakın bir işletmede görevli Salih Yıldız isimli çalışan, kazanın iş yerini kapatmaya hazırlandıkları sırada meydana geldiğini belirterek, "Çok gürültülü bir şekilde bir ses geldi. Sese doğru koştuğumuzda araç frene basarak elektrik direği ve durağa çarptı. Koşarak gittik, araçta 3 kişi vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmamıştı. Kapıları açıp arkadaşlara yardımcı olduk. Çok feci bir şekilde çarptı araç. Abartmayalım ama tüp patlaması gibi büyük bir gürültü çıktı" dedi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araç, çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'de gözler yeni başkan Trump'ın 7 vaadinde

Yerine getirirse dengeler değişir! Gözler Trump'ın 7 vaadinde

 Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi

 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı
140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

140 yıllık dünya devini Çin çarptı! İflas bayrağını çekmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU: Bekçi alımı başladı mı? Başvuru ekranı! Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! POMEM BAŞVURU TARİHLERİ! 32. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman? Narin Güran duruşması ne zaman? Duruşma bugün saat kaçta, nerede? 7 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? DUS 2. SINAV SONUÇLARI SORGULA! 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Az Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' (UEFA Avrupa Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.