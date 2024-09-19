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Antalya'da Kaza Yapan Sürücü Kapıyı Açmayarak Zor Anlar Yaşattı

Antalya'da Kaza Yapan Sürücü Kapıyı Açmayarak Zor Anlar Yaşattı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın sürücü, kaza sonrası uzun süre aracının kapısını açmayarak polis ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücü, yaşadığı şok nedeniyle çevresindeki olaylara duyarsız kaldı.

Antalya'da kaza yapan sürücü yaşadığı şokun etkisiyle kendisine yardım etmek gelen polis ekibi ve toplanan vatandaşlara uzun süre kapıyı açmayarak zor anlar yaşattı. Şaşkın bakışlarla etrafında olup bitenleri izleyen kadın bir süre sonra aracın sağ camını açması üzerine vatandaşların kapıyı açmasıyla çıkartılabildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında kriz geçirdiği düşünülen bir kişi aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve kaza anında aynı güzergahta bulunan Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekibi araç başına geldiklerinde isminin Makbule A. (27) olduğu öğrenilen kadın sürücünün araç içerisinde baygın halde olduğunu gördü.

Uzun süre aracın kapısını açmadı

Kapıyı açmaya çalışan polis ekibi kapının kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istedi. Bir süre sonra kendisine gelen Makbule A. yaşadığı şokun etkisiyle çevresinde olup bitenleri uzun süre şaşkın bakışlarla araç içerisinden izledi. Polis ekibi ve vatandaşların kapıyı açması yönündeki talebine uzun süre karşılık vermeyen ve araç içerisinde bekleyen genç kadın bir süre sonra aracın sağ camını açtı. Camın açıldığını gören vatandaşlar aracın yolcu bölümünün kapısını açtı.

Şaşkın bakışlarla çevresini izledi

Kapıların kilidinin açılmasının ardından polis ekibi ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından araçtan çıkartılan sürücü sağlık kontrolünün yapılması amacıyla ambulansa alındı. Bu sırada kapıyı neden açmadığı sorulan Makbule A.'nın olayın şokunu henüz atlatamadığı ve şaşkın bakışlarla çevresini izlediği görüldü. Kazaya şahit olan bir araç sürücüsü "Araç önüme doğru geçti. Sonra bir anda kaza yaptı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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