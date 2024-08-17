Antalya'da kaza sonrası otomobil yangını vatandaşlar tarafından söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçirdiği kaza sonrası sanayiye götürülen otomobilin motor kısmında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyobası Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde kaza yaparak ağır hasar alan Sadık Ahmet D. idaresindeki 15 HA 877 plakalı otomobil, kaza sonrasında sanayiye götürüldü. Burada tamiri için beklemeye alınmasının ardından ise aniden motor kısmından çıkan dumanların sonrasında çıkan alevler ile yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları su şişeleri, hortumlar ve yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Vatandaşların uğraşları sonucu aracın motor kısmında çıkan yangın aracı kaplamadan söndürüldü. - ANTALYA