Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kaza: Otomobil yağmursuyu tahliye kanalına devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamette seyir halindeki bir otomobil yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki araca çarpan otomobil, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi.

Kaza, Antalya Alanya D 400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine yolun sol şeridinde seyir halindeki Furkan Gülcan'ın kullandığı 07 UP 355 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Durmuş Umut Kirişçi'nin kullandığı 07 AZF 164 plakalı otomobile çarptı. Bordür üzerinde 70-80 metre sürüklenen otomobil sonra refüjdeki yağmursuyu tahliye kanalına devrildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Manavgat Çevreyolunda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sınav sonuçları öğrenme ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title