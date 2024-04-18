Antalya'da kaza: Otomobil yağmursuyu tahliye kanalına devrildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamette seyir halindeki bir otomobil yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki araca çarpan otomobil, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi.
Kaza, Antalya Alanya D 400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine yolun sol şeridinde seyir halindeki Furkan Gülcan'ın kullandığı 07 UP 355 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Durmuş Umut Kirişçi'nin kullandığı 07 AZF 164 plakalı otomobile çarptı. Bordür üzerinde 70-80 metre sürüklenen otomobil sonra refüjdeki yağmursuyu tahliye kanalına devrildi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Manavgat Çevreyolunda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. - ANTALYA