Haberler

Antalya’da Kaza: Otomobil Havalandı, İşitme Engelli Sürücü Kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen kazada, otomobil refüje çarparak havalandı ve işitme engelli sürücünün kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda seyir halindeyken refüj ve trafik tabelasına çarpan otomobil havalanarak tali yolda ilerleyen işitme engelli sürücünün kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya yönüne giden Mehmet Ali K. yönetimindeki 34 ZC 2329 plakalı otomobil, D-400 ile tali yolu ayıran refüj ve trafik tabelasına çarptıktan sonra havalanarak yaklaşık 200 metre ileride tali yolda Gültepe istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki işitme engelli Aziz G.'nin kullandığı 07 BİU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali K. yaralandı. Vatandaşlar ve sağlık çalışanları tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın işitme engelli sürücüsü Aziz G. ise işitme engelli arkadaşının tercümanlığında kaza anını kameralara anlattı. Aziz G. otomobilin uçup geldiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın
ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara 'hızlandırılmış vize'

ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara "hızlandırılmış vize"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.