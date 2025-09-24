Antalya'da Kaza: Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarpan otomobil ardından şarampole yuvarlandı. Demir bariyerin aracın motoruna saplandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Belek turizm yolu Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem Furkan Kotuk'un (20) kullandığı 68 AET 211 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Demir bariyerin otomobilin motor kısmına saplandığı kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA