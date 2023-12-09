Antalya'da kaza: 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın yan yatmasıyla sonuçlanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Ulaş Aslankoç'un kullandığı 07 ZZ 206 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarı'na dönen Fuat Kuş'un kullandığı 07 LDU 36 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç, çarpmanın şiddetiyle yan yatıp trafik lambalarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobilin yolcusu Kamer Aslankoç, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kendisini iyi hissettiğini belirten, bir süre sonra rahatsızlanan hafif ticari araç sürücüsü Fuat Kuş kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sağanak yağışa rağmen trafik ekipleri trafiği rahatlatmak için kazaya karışan otomobile iterek güvenli noktaya çekti.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın, hafif ticari aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği ileri sürüldü. - ANTALYA