Antalya'da Kaza: 1 Yaralı

Antalya'da Kaza: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olayın meydana geldiği Belpınar Mahallesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik'e bağlı Belpınar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ramazan K.'nin kullandığı 07 BDK 926 plakalı ticari araç ile Mustafa B.'nin kullandığı 42 BS 581 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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