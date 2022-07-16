Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 5'inci gününde - Haberler

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Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 5'inci gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 5'inci gününde Jandarma 5 gündür her yeri karış karış arıyor Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye mahallesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ı arama çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

- Antalya'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları 5'inci gününde

Jandarma 5 gündür her yeri karış karış arıyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye mahallesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ı arama çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

Akseki ilçesinde geçtiğimiz salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahallede gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi.

Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ilk gün bölgede 4 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 1 komando timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği unsuru ile bölgede çalışma başlattı.

Miyase Erdoğan'ın şeker hastalığının yanı sıra felçli olduğu ve yürümekte zorluk çektiği öğrenilirken, Mahalle içerisinde yıkık evler dahil her yeri karış karış arayan JAK, jandarma asayiş timi, komando timi, iz takip ve arama kurtarma köpeğinin yanı sıra arama çalışmalarına çağrı üzerine Alanya ilçesinden gelen 6 kişilik AKUT ekibi de destek veriyor. 35 jandarma personeli ve yaklaşık 100 civarında gönüllünün 5'inci güne giren arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmaları 2 gündür Süleymaniye Mahallesi'ne yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ'ında gerçekleştiriliyor.

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - 3. Sayfa

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