Antalya'da kayıp kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Dila Nur Şatır'ın inşaatta ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat halindeki özel öğrenci yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 14 yaşındaki Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz şekilde bulundu. İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şatır'ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılarak ailesine teslim edildi. Yapılan incelemede genç kızın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayın adından araştırma gerçekleştiren polis ekipleri kızın erkek arkadaşı E.Ç. (19) istismar suçuyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan gencin tutuklandığı öğrenildi. - ANTALYA