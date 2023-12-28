Antalya'da Kayıp Kırgız Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgız kadının cansız bedeni, Serik ilçesindeki arazide toprağa gömülü bulundu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre; Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Damira Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Cinayet Büro ekipleri, Kozhogulova'nın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Kırgız kadının cep telefonunun en son sinyal verdiği adresi belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri takibe aldı. Damira Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Kırgız kadının son olarak M.Y. ile görüştüğünü, ardından da M.Y.'nin tanıştırdığı E.B.'nin Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. Polis ekipleri M.Y. ve E.B.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Toprağa gömülü cesedi bulundu

E.B.'nin yer göstermesi sonucu polis nezaretinde yapılan kazıda Damira Kozhogulova'nın cansız bedeni bulundu. E.B., ifadesinde Damira Kozhogulova ile alkol aldıklarını, sabah kalktığında ise kadını yatakta hareketsiz bulduğunu iddia etti. Damira Kozhogulova'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını öne süren E.B., daha sonra kadının cesedini evinin yakınındaki araziye gömdüğünü söyledi. Ceset savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. Şüphelilerden E.B. tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA