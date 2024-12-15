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Antalya'da Kayıp Dalgıç Endişe Yarattı

Antalya'da Kayıp Dalgıç Endişe Yarattı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde amatör dalgıç Rauf B., suya daldıktan sonra bir süre yüzeye çıkmadı. Balıkçıların durumu bildirerek polisi alarma geçirmesinin ardından, sahil güvenlik ekipleri dalgıcı bulmak için seferber oldu. Yaklaşık yarım saat sonra kayaların arasından yüzeye çıkan Rauf B., herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını belirtti.

Antalya'da balıkçıların suya daldıktan sonra bir daha çıkmadığı için hayatından endişe ettiği dalgıç, polisi alarma geçirdi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin aramaları sı ırasında dalgıç yüzerek ekiplerin yanına geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan eski elektrik santralinin bulunduğu kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta balıkçılığı yapan vatandaşlar denizde bir kişinin suya daldıktan sonra yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen yüzeye çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Balıkçıların hayatından endişe ettiği şahıs için Sahil Güvenlik ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Deniz dibinde arama yapılacağı sırada ortaya çıktı

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yüzeyde arama yaptı. Yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine bu kez dalgıç yardımıyla arama yapma kararı alan Deniz Polisi hazırlıklarını yaptığı sırada isminin Rauf B. olduğu öğrenilen şahıs kayaların arasında ortaya çıktı. Amatör dalgıçlık yaptığı öğrenilen Rauf B.'nin bir olumsuzluk olmadığını belirtmesi üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

"Dipte tüp buldu diye şaka bile yaptık"

Kayalıkların alt kısmında balık tutan Ramazan Oflaz, şahsın su dibine daldıktan sonra uzun süre yüzeye çıkmadığı için endişelendiklerini belirterek, "Burada balık yakalıyorduk, kalabalıktık biraz. Dalgıç yanımızdan geldi geçti. Birkaç sefer kayaların orada daldı. Sonra bir daldı, 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. Tüpsüz bir insan ne kadar dayanabilir dedik. Aradan yarım saat geçti, şüphelendik artık biz. Dalan bir insan çıkmaz mı geriye. Arkadaşlar 'Bu adam öldü herhalde' dedi. Biz 'Ölmemiştir belki, çıkacaktır' dedik. Aramızda espri yapıyoruz artık birbirimize 'deniz altında tüp buldu' diye. Baktık bir saat falan geçince 'Bu iş ciddiye bindi' diyerek Sahil Güvenliği aradık" dedi.

"Kıyıdan kıyıdan çıktı geldi"

Deniz Polisi'nin şahsın su dibinde aramak için hazırlık yaptığı sırada ortaya çıktığını belirten Oflaz, "Geldiler, deniz polisi de geldi. Olayı anlattık. 'Belki geziyordur' denildi ama bıraktığı malzeme milyarlık malzeme. Şamandıra küçük bir para değil. Dalgıçla birlikte geldiler. Tam dalacaklar bizim adam kenardan kıyıdan kıyıdan çıktı geldi. Adama kızdık biraz da, madem dalıyorsun şamandıra ile dal. Biz senin kayıp olduğunu nereden bilelim. Ceza keserler kesmezler orasını bilemiyorum ama insan olarak biz görevimizi yaptık. Madem dalıyorsun, her dalgıcın arkasında şamandıraları vardır. Daldığı yerde şamandıra ile dalar ve çıkar. Şamandırayı bırakmış oraya çekmiş gitmiş. Biz de insan olarak görevimizi yaptık, canlı çıktı çok şükür" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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