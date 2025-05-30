Antalya'da Kayıp Azerbaycanlı Elvin Aliyev İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Antalya'da 26 Mayıs'ta kaybolan Azerbaycan uyruklu Elvin Aliyev için polis arama çalışmaları başlattı. Aliyev, 2020 Karabağ savaşında gazi olarak görev yapmıştı.
Antalya'da kayıp olan Azerbaycan uyruklu Elvin Aliyev'in (33) bulunması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs sabahı kaldığı otelden ayrılan Aliyev'den bir daha haber alınamadı. Aliyev için ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Aliyev'in 2020 yılındaki ikinci Karabağ savaşında gazi olduğu belirtildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa