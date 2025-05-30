Antalya'da Kayıp Azerbaycanlı Elvin Aliyev İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Antalya'da kayıp olan Azerbaycan uyruklu Elvin Aliyev'in (33) bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs sabahı kaldığı otelden ayrılan Aliyev'den bir daha haber alınamadı. Aliyev için ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Aliyev'in 2020 yılındaki ikinci Karabağ savaşında gazi olduğu belirtildi. - ANTALYA