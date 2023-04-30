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Antalya'da kayıp 63 yaşındaki kadın aranıyor

Antalya'da kayıp 63 yaşındaki kadın aranıyor

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen zihinsel engelli 63 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'da dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen zihinsel engelli 63 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Dorumlar mevkiinde ikamet eden Fatma Altıntaş, dün sabah saat 10.00 sularında eşiyle birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. En son yaşadığı mahallede göründüğü belirtilen yaşlı kadın için jandarma ekipleri arama çalışması başlatırken, Fatma Altıntaş'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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