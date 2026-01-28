Haberler

Evinin önünde oyun oynarken kaybolan 11 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Ailesi durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ali'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da en son evinin önünde oyun oynayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'den sonra evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu. Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Aile, çocuklarının bir an önce bulunması için vatandaşlardan yardım beklediklerini belirterek, Ali Biçer'i gören ya da yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
