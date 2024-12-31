Antalya’da Kayınpederin Damatla Olan İntikam Savaşında Tüfekle Saldırı

Antalya'da kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadının iş yerine av tüfeğiyle saldıran kayınpeder, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayınpeder ifadesinde damadının kızını darp ettiğini savunduğu öğrenildi.

Olay, dün Serik ilçesi Eminceler Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya, kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadı Emre Çetin'e (32) ait iş yerine kamyonet ile gelen Bayram V., araçtan inip pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. O esnada eczanede bulunan Emre Çetin, depo kısmına kaçtı. Saçmalar iş yerine isabet ederken Bayram V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Bayram V'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Gedik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alıp, olayda kullandığı av tüfeğini de ele geçirdi.

Bayram V'nin ifadesinde, "Kızımı darp ediyordu. Boşanma sürecinde ise torunlarım kızımda kalıyor. Damat sürekli kızımın çocukları dövdüğünü iddia ederek iftira atıyordu. Birkaç kez bununla ilgili kendisiyle tartıştık. Dün de iş yerine giderek bu olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Bayram V., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. - ANTALYA