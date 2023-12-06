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Antalya'da Kaygan Yolda Kaza: Cip Bariyerlere Çarptı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde Serik Caddesi'nde kaygan yol nedeniyle bir cip bariyerlere çarptı. Sürücü büyük bir felaketten döndüğünü belirtti.

Antalya'nın Aksu ilçesi Serik Caddesi'nden ana yola doğru hareket halindeki cip, yolun kaygan olması nedeniyle ters manevra yaparak bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Serik Caddesi istikametinde meydana geldi. Tali yoldan Antalya istikametine doğru seyreden ve sürücüsünün ismi açıklanmayan cip, yağmurdan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle kayarak ters manevra sonucu yaya yolu ve 10 metre yükseklikteki istinat duvarı üzerinde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Aracın bir tekeri bariyer dışına çıkarken, 07 AIC 70 plakalı aracın sürücüsü yan koltuktan dışarı çıkabildiğini ifade etti. Büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü belirten aracın sürücüsü, korku ve panik yaşadığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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