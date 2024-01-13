Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kaybolan Rus turistin ölümünde ilginç detaylar

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve dağlık alanda ölü olarak bulunan Rus turistin yanında boş uyku hapı kutuları ve içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler bulundu.

Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer İlçesinde kaldığı otelden dağlık bölgeye giden ve kaybolan daha sonra yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Rus Uyruklu Nadezhda Iarygina'nın, yanında boş uyku hapı kutuları bulunduğu ve içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve dün dağlık alanda ölü olarak bulunan Nadezhda Iarygina'nın ölümüne ilişkin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. 8 Ocak günü saat 12.00'de otelden çıkış yapması gereken Nadezhda Iarygina'ya otel yetkilileri tarafından ulaşılamaması üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, 4 Ocak günü tek başına Çalış Tepesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü bilgisi edinilince AFAD ekipleriyle birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Yanında parası, eşyaları ve boş uyku kutuları bulundu

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür. Ayrıca şahsın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır."

Öte yandan, ilçenin farklı noktalarına daha önce asılan kayıp ilanlarının Nadezhda Iarygina'nın ölümünden sonra kaldırıldığı gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Kemer Rusya Olaylar Kaza Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title